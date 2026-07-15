Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltındaki CHP'li başkan için karar çıktı
Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltındaki CHP'li başkan için karar çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'suç örgütü kurma', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 08:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
- SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
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Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltındaki CHP'li başkan için karar çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'suç örgütü kurma', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
- SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
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