Mahkemenin CHP kurultayı davasında verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası partide yönetim değişikliği süreci devam ediyor. Kararla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in koruma ekibinde de düzenlemeye gidildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 18:09
Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel’in koruma sayısı 24’ten 12’ye düşürüldü. Düzenlemenin, mahkeme kararının ardından yapılan idari planlama kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu’nun programı açıklandı
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk programı da netleşti. Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek halk buluşmasına katılacağı bildirildi.
Partililere ve vatandaşlara açık yapılacağı belirtilen program kapsamında, bayramlaşma ziyaretlerine ilişkin kabul ve ziyaret heyetlerinin de gün içinde belirleneceği ifade edildi.
Kurultay davası sonrası süreç sürüyor
Mahkeme kararında, kurultay öncesi görev yapan Parti Meclisi üyelerinin de tedbiren yeniden göreve dönmesine hükmedildi. Kararın ardından CHP’de yönetim ve organizasyon yapısına ilişkin yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor.
Özgür Özel’in koruma ekibi yarıya düştü
