Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye süreci mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, sürecin devlet politikası olarak sürdürüldüğünü belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 18:11
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında iç ve dış gündemin kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yoğun diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirten Çelik, Terörsüz Türkiye başlığının toplantının ana gündemlerinden biri olduğunu kaydetti.
Bahçeli’nin açıklamalarına dikkat çekti
Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Esas amaç terör örgütünün silah bırakması ve feshinin tamamlanmasıdır” ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların sürece katkı sunduğunu belirten Çelik, yol haritasının güncelleneceğini açıkladı.
Sürecin güvenlik, demokrasi ve toplumsal birlik başlıklarıyla yürütüldüğünü belirten Çelik, devlet kurumlarının koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Gazze açıklaması ve İsrail’e tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını da kınadı. Gazze’de insani krizin devam ettiğini belirten Çelik, ilaç ve gıda yardımlarına yönelik engeller nedeniyle sağlık sisteminin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından oluşan ateşkes ortamına da değinen Çelik, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Diplomatik çözüm vurgusu yapan Çelik, Türkiye’nin bu yöndeki desteğini sürdüreceğini kaydetti.
SAHA Fuarı mesajı
Çelik, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki gelişmelerine ilişkin değerlendirmesinde SAHA Fuarı’nın önemli bir platform olduğunu belirtti. Milli teknoloji hamlesinin yalnızca savunma kapasitesi değil, insan hayatını koruyan teknolojik yaklaşımı da temsil ettiğini ifade etti.
Fuarda Türkiye’nin uluslararası katılımcılar açısından önemli bir merkez haline geldiğinin görüldüğünü belirten Çelik, savunma teknolojilerinin etik kullanımına dikkat çekti.
Kocaeli’deki organizasyon tartışmasına yanıt
Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kocaeli’deki gençlik organizasyonuna ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Söz konusu etkinliklerin uzun yıllardır AK Parti geleneği olduğunu belirten Çelik, organizasyona katılanların bunun parti etkinliği olduğunu bildiğini söyledi.
AK Parti Gençlik Kolları’nın dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, gençlik şöleninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
Yapay zekâ tartışmalarını değerlendirdi
Avrupa’da yapay zekâ uygulamalarına yönelik tartışmaları da değerlendiren Çelik, çocukların korunmasına yönelik bilimsel raporların dikkatle incelendiğini söyledi. Türkiye’nin bu alanda gerekli adımları attığını belirten Çelik, küresel düzeyde yürütülen etik ve güvenlik tartışmalarının yakından takip edildiğini ifade etti.
