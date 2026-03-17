Muğla'da çalınan traktör, 21 yıl sonra Van'da bulundu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 21 yıl önce çalınan traktör, Van'ın Edremit ilçesinde bulundu. Bulunan traktör, sahibinin torununa teslim edildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 13:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 2005'te Yatağan'da çalınan bir traktörün, Edremit'te görev yapan Atlı Jandarma Timi'nin devriye sırasında şüphe üzerine yaptığı kontrolle tespit edildiği belirtildi.
Ekipler, plaka sorgusunda, plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti.
Motor ve şasi numarasından yapılan incelemede ise traktörün 21 yıldır aranan çalıntı araç olduğu belirlendi.
Bulunan traktör, sahibinin torununa teslim edildi.
