Meteorolojiden 5 kente kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Yetkililer yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 09:08
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde önümüzdeki saatlerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağış anında meydana gelebilecek; ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

