Megakent boş kaldı! Bayram sessizliği haritayı yemyeşil yaptı
Megakent boş kaldı! Bayram sessizliği haritayı yemyeşil yaptı
Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde İstanbulluların memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesiyle megakent tamamen boşaldı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8'e kadar geriledi. Normal günlerde kilitlenen D-100, TEM, Kuzey Marmara Otoyolu ve boğaz köprüleri arife gününde en sakin sabahlarından birini yaşadı.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:37
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 10:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bayram tatili nedeniyle birçok İstanbullunun şehir dışına çıkması, arife günü kent genelinde ulaşımın normal günlere göre daha akıcı seyretmesini sağladı.
İş günleri ve hafta sonu tatillerinde trafik yoğunluğu görülen D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbulluların bayram için tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmeleri nedeniyle boş kaldı.
Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu ile toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.
CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak kaydedilirken, Anadolu yakasında yüzde 2, Avrupa yakasında yüzde 9 olarak ölçüldü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Megakent boş kaldı! Bayram sessizliği haritayı yemyeşil yaptı
Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde İstanbulluların memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesiyle megakent tamamen boşaldı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8'e kadar geriledi. Normal günlerde kilitlenen D-100, TEM, Kuzey Marmara Otoyolu ve boğaz köprüleri arife gününde en sakin sabahlarından birini yaşadı.
Bayram tatili nedeniyle birçok İstanbullunun şehir dışına çıkması, arife günü kent genelinde ulaşımın normal günlere göre daha akıcı seyretmesini sağladı.
İş günleri ve hafta sonu tatillerinde trafik yoğunluğu görülen D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbulluların bayram için tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmeleri nedeniyle boş kaldı.
Ana arterler ve bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu ile toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu yaşanmadı.
CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak kaydedilirken, Anadolu yakasında yüzde 2, Avrupa yakasında yüzde 9 olarak ölçüldü.
Çok Okunanlar