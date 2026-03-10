KKTC'ye gönderilen F-16'lar sonrası yeni karar! MSB: Malatya'ya konuşlandırıldı
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki güvenlik riskinin artması üzerine KKTC'ye altı F-16 ve gelişmiş hava savunma sistemleri konuşlandırılmıştı. MSB'den yapılan açıklamada, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemine ilişkin, 'Hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.' denildi
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 11:56
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 11:57
ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri, Doğu Akdeniz'de güvenlik krizine dönüştü. Yunanistan, İran Savaşı'nı bahane ederek gayri askeri statüdeki Kerpe Adası'na patriot hava savunma sistemi yerleştirdi. Türkiye tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmadı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için ilk adımı attı.
Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırıldığını bildirildi.
MALATYA'YA KONUŞLANDIRILDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."
Çok Okunanlar