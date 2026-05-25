Kılıçdaroğlu'ndan ilk çizik! 4 CHP'li vekile yasak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isimleri sık sık yolsuzlukla anılan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Burhanettin Bulut'un Genel Merkez'e girmesini yasakladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası polis tahliye için CHP Genel Merkez'ine girdi. Genel Merkez önündeki CHP'liler polislere müdahale edip, saldırıda bulundu.
Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel ve ekibi genel merkezden ayrıldı.
Parti binasından çıkarken "Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm, geri gelmek üzere çıkıyorum.' ifadelerini kullanan Özgür Özel, meclis önüne gelerek açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 4 CHP'Lİ VEKİLE YASAK
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yolsuzluk soruşturmalarında adları sık sık geçen isimlerin üstünü kalıcı olarak çizdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden heyete "Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Burhanettin Bulut'un kesinlikle Genel Merkez'e girmesi yasak" dediği öğrenildi.
CHP'Lİ MAHİR POLAT: KEMAL BEY'E HAİN DİYENLERİN PARTİYLE İLİŞİĞİ KESİLİR
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Polat, "Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ ÇİKOLATA DAĞITTI
Kılıçdaroğlu ekibinin genel merkezdeki partililere çikolata dağıtması dikkat çekti.
