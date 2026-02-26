Kar yağışı sonrası hangi illerde okullar tatil edildi?
Kar yağışı sonrası hangi illerde okullar tatil sorusu 27 Şubat 2026 kararlarıyla netleşti. Valilik açıklamalarına göre eğitime ara verilen iller ve detaylar.
Haber Giriş Tarihi: 26.02.2026 22:59
Haber Güncellenme Tarihi: 26.02.2026 23:02
Şubat ayının son günlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle birçok ilde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan resmi açıklamalarda, kararların meteorolojik veriler doğrultusunda alındığı bildirildi. Öğrenci ve veliler için yeni duyuruların ilçe bazında da sürebileceği belirtildi.
Gümüşhane’de il genelinde ara kararı
Gümüşhane Valiliği, kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceğini, sabah saatlerinde buzlanma beklendiğini açıkladı. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Van’da tüm eğitim kurumları kapsama alındı
Van Valiliği, yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri de karar kapsamına dahil edildi.
Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı annelerin idari izinli sayılacağı açıklandı.
Ordu’da 12 ilçede tam, 3 ilçede kısmi ara
Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilçenin tamamında eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okullar 27 Şubat Cuma günü kapalı olacak.
Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise kısmi ara kararı alındı. Tam ara verilen ilçelerde hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler idari izinli sayılacak.
Erzincan’da il genelinde tedbir kararı
Erzincan Valiliği, devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma riskine dikkat çekti. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur’an kursları ile kamuya bağlı kreş ve çocuk kulüplerinde 1 gün ara verildi.
Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu personeli ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Tunceli’de bazı ilçelerde uygulama
Tunceli Valiliği, Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İlgili ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
Erzurum’da üç merkez ilçede ara
Erzurum Valiliği, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Diğer ilçelere ilişkin kararların kaymakamlıklar tarafından alınacağı bildirildi.
Sivas’ta iki ilçede eğitim durdu
Sivas’ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde ilçe hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinin kararın gerekçesi olduğu açıklandı.
Bingöl’de ilçe bazlı kararlar
Bingöl Valiliği, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.
