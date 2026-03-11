Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kaçak cep telefonu operasyonunda 9 gözaltı
İstanbul’da kaçak cep telefonu ve aksesuarı ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, önceki tarihlerde gerçekleştirilen ve 10 kişiye adli işlem uygulanan, 68 cep telefonu ile 28 bin 239 şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu, telefon kılıfı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirilen operasyon kapsamında çalışmalarını genişletti.
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 zanlıyı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.
