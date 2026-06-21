İstanbul’da sürücülere önemli uyarı! Bu güzergahlardan geçiş olmayacak
İstanbul’da sürücülere önemli uyarı! Bu güzergahlardan geçiş olmayacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Şişli’de alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yol ve caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Saat 10.00 itibarıyla uygulanacak düzenleme kapsamında sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 09:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Açıklamaya göre saat 10.00’dan itibaren Beyoğlu’nda İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer ve Galip Dede caddeleri araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas ve Nuri Ziya sokaklarında da araç geçişine izin verilmeyecek.
Bazı yollar ihtiyaç halinde kapatılabilecek
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik durumuna bağlı olarak Selime Hatun Cami, Çiftevav ve Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddelerinin de trafiğe kapatılabileceğini bildirdi.
Yetkililer, sürücülerin bölgedeki trafik yönlendirmelerini takip etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
Alternatif güzergahlar duyuruldu
Beyoğlu’nda Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit ve Dolapdere Taksim caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Barbaros ve Piyalepaşa bulvarları ile Tarlabaşı Bulvarı ve Melek Sokak da sürücüler için alternatif ulaşım seçenekleri arasında yer aldı.
Şişli’de de trafik düzenlemesi uygulanacak
Şişli’de ise Taşkışla ve Askerocağı caddelerinin ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.
İlçede alternatif güzergah olarak Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri kullanılabilecek.
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İstanbul’da sürücülere önemli uyarı! Bu güzergahlardan geçiş olmayacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Şişli’de alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yol ve caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Saat 10.00 itibarıyla uygulanacak düzenleme kapsamında sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi.
Açıklamaya göre saat 10.00’dan itibaren Beyoğlu’nda İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer ve Galip Dede caddeleri araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas ve Nuri Ziya sokaklarında da araç geçişine izin verilmeyecek.
Bazı yollar ihtiyaç halinde kapatılabilecek
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik durumuna bağlı olarak Selime Hatun Cami, Çiftevav ve Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddelerinin de trafiğe kapatılabileceğini bildirdi.
Yetkililer, sürücülerin bölgedeki trafik yönlendirmelerini takip etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
Alternatif güzergahlar duyuruldu
Beyoğlu’nda Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit ve Dolapdere Taksim caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Barbaros ve Piyalepaşa bulvarları ile Tarlabaşı Bulvarı ve Melek Sokak da sürücüler için alternatif ulaşım seçenekleri arasında yer aldı.
Şişli’de de trafik düzenlemesi uygulanacak
Şişli’de ise Taşkışla ve Askerocağı caddelerinin ihtiyaç duyulması halinde araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.
İlçede alternatif güzergah olarak Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri kullanılabilecek.
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