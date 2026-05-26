İstanbul'da menteşe üretimi yapılan fabrikada yangın

İstanbul Silivri'de menteşe üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 07:40
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 08:41
Kaynak: Haber Merkezi
Menteşe üretimi yapılan fabrikada dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

