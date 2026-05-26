İstanbul'da menteşe üretimi yapılan fabrikada yangın
İstanbul Silivri'de menteşe üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Menteşe üretimi yapılan fabrikada dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
