İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in 28 Şubat’taki İran-ABD saldırısında yaralandığını doğruladı. Açıklamada, Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda ortaya atılan iddialara ilk kez resmi yanıt verilirken, yaralanmaların “yüzeysel” olduğu belirtildi. İran tarafının açıklaması, son dönemde uluslararası kamuoyunda artan sağlık spekülasyonlarının ardından geldi.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 18:34
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 18:36
Kermanpour, Mücteba Hamaney’in 28 Şubat günü yerel saatle 13.00 sıralarında hastaneye getirildiğini söyledi. Hastanenin adı açıklanmazken, Hamaney’in saldırıda yaralanan bazı kişilerle birlikte ameliyathaneye alındığı aktarıldı.
Yaralanmaların ciddi olmadığı belirtildi
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, yüz, kafa ve bacak bölgelerinde yüzeysel yaralanmalar tespit edildiğini ifade etti. Açıklamada, herhangi bir uzuv kaybı ya da ciddi tıbbi komplikasyonun bulunmadığı kaydedildi.
Kermanpour, “Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı” ifadelerini kullandı. Yaraların bir veya iki dikiş dışında özel bir müdahale gerektirmediğini söyledi.
ABD tarafında sağlık iddiaları gündeme gelmişti
Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mücteba Hamaney’in hayatta olduğunu ancak ağır yaralı ve ampute edildiğini öne sürmüştü. İran tarafından yapılan son açıklama ile birlikte bu iddialara ilk kez resmi düzeyde yanıt verilmiş oldu.
İran’da 28 Şubat’taki İsrail-ABD saldırılarında dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti. Göreve gelişinden sonra kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti.
İran Sağlık Bakanlığı’ndan Hamaney açıklaması
