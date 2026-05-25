İl il bayram namazı saatleri belli oldu: İşte 81 ilin bayram namazı vakitleri
Diyanet Kurban Bayramı namazı saatleri listesi yayımlandı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir dahil 81 ilin bayram namazı vakitleri tam listesi.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:21
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 11:23
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Vatandaşların bayram sabahı namaz ibadetlerini eda edebilmeleri için hazırlanan takvime göre, Türkiye genelinde en erken namaz Iğdır'da, en geç namaz ise İzmir'de kılınacak. Başkent Ankara'da bayram namazı saat 05.59'da, İstanbul'da 06.12'de, İzmir'de ise 06.25'te cemaatle birlikte eda edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının resmi verilerine göre hazırlanan listede, yaşadığınız şehrin bayram namazı saatini inceleyerek namaz vaktine hazırlık yapabilirsiniz.
İşte Türkiye genelinde 81 ilin bayram namazı saatleri tam listesi:
Adana: 05.55
Adıyaman: 05.42
Afyonkarahisar: 06.11
Ağrı: 05.18
Aksaray: 05.57
Amasya: 05.45
Ankara: 05.59
Antalya: 06.14
Ardahan: 05.17
Artvin: 05.20
Aydın: 06.23
Balıkesir: 06.19
Bartın: 05.57
Batman: 05.30
Bayburt: 05.28
Bilecik: 06.10
Bingöl: 05.31
Bitlis: 05.25
Bolu: 06.02
Burdur: 06.14
Bursa: 06.13
Çanakkale: 06.24
Çankırı: 05.54
Çorum: 05.49
Denizli: 06.19
Diyarbakır: 05.34
Düzce: 06.03
Edirne: 06.20
Elazığ: 05.36
Erzincan: 05.53
Erzurum: 05.25
Eskişehir: 06.08
Gaziantep: 05.47
Giresun: 05.34
Gümüşhane: 05.31
Hakkari: 05.20
Hatay: 05.54
Iğdır: 05.14
Isparta: 06.13
İstanbul: 06.12
İzmir: 06.25
Kahramanmaraş: 05.48
Karabük: 05.57
Karaman: 06.03
Kars: 05.16
Kastamonu: 05.52
Kayseri: 05.51
Kilis: 05.49
Kırıkkale: 05.56
Kırklareli: 06.17
Kırşehir: 05.55
Kocaeli: 06.08
Konya: 06.05
Kütahya: 06.11
Malatya: 05.40
Manisa: 06.23
Mardin: 05.33
Mersin: 05.59
Muğla: 06.23
Muş: 05.27
Nevşehir: 05.54
Niğde: 05.56
Ordu: 05.36
Osmaniye: 05.51
Rize: 05.26
Sakarya: 06.06
Samsun: 05.42
Şanlıurfa: 05.41
Siirt: 05.27
Sinop: 05.45
Şırnak: 05.26
Sivas: 05.42
Tekirdağ: 06.18
Tokat: 05.43
Trabzon: 05.29
Tunceli: 05.34
Uşak: 06.15
Van: 05.20
Yalova: 06.11
Yozgat: 05.51
Zonguldak: 05.59
