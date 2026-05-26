İki ilde düzensiz göçe geçit yok! Sınır dışı işlemleri başlatıldı

Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:27
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 10:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

