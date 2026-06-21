Hangi illerde yağış var, kuvvetli rüzgar nerede etkili olacak?
Hangi illerde yağış var, kuvvetli rüzgar nerede etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Haziran 2026 tarihli hava tahmin raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere bazı bölgeler için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 11:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın ülke genelinde kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek
Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların çoğu bölgede mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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Hangi illerde yağış var, kuvvetli rüzgar nerede etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Haziran 2026 tarihli hava tahmin raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere bazı bölgeler için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın ülke genelinde kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek
Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların çoğu bölgede mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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