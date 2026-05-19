Gökhan Böcek'ten Özel ve Ağbaba ifşası! ''200 bin dolar verdim''
Gökhan Böcek'ten Özel ve Ağbaba ifşası! ''200 bin dolar verdim''
Görevden alınan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'nde verdiği 1 milyon euro dışında, 2024'te Veli Ağbaba'nın isteği üzerine Antalya'da Özgür Özel'in ekibindeki bir şahsa da 200 bin dolar verdiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanan oğlu Gökhan Böcek, ifadesinde 2023'teki CHP kurultayı öncesi verdiği 1 milyon euro'nun dışında yaşanan para trafiğini anlattı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Böcek, 27 Şubat 2024'te Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Antalya'daki lansmanda Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle kimliğini bilmediği şahsa, belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar verdiğini söyledi. Böcek, bu sırada şoförler Yusuf veya Onur Nasuh'un da bulunduğunu kaydetti.
HTS KAYITLARI İNCELENSİN
Ağbaba'nın 1 milyon euro ve 200 bin dolar olmak üzere iki talepte bulunduğunu öne süren Böcek, Ağbaba'nın 'bu şahsı tanımıyorum' sözlerine de; "Doğrudan iletişimim mevcut. Genel Merkeze para teslim etmeye gittiğimde, onun talimatıyla güvenlik aramasından geçmedim ancak HTS kayıtlarına bakılırsa orada bulunduğum anlaşılacaktır" yanıtını verdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gökhan Böcek'ten Özel ve Ağbaba ifşası! ''200 bin dolar verdim''
Görevden alınan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'nde verdiği 1 milyon euro dışında, 2024'te Veli Ağbaba'nın isteği üzerine Antalya'da Özgür Özel'in ekibindeki bir şahsa da 200 bin dolar verdiğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanan oğlu Gökhan Böcek, ifadesinde 2023'teki CHP kurultayı öncesi verdiği 1 milyon euro'nun dışında yaşanan para trafiğini anlattı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Böcek, 27 Şubat 2024'te Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Antalya'daki lansmanda Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle kimliğini bilmediği şahsa, belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar verdiğini söyledi. Böcek, bu sırada şoförler Yusuf veya Onur Nasuh'un da bulunduğunu kaydetti.
HTS KAYITLARI İNCELENSİN
Ağbaba'nın 1 milyon euro ve 200 bin dolar olmak üzere iki talepte bulunduğunu öne süren Böcek, Ağbaba'nın 'bu şahsı tanımıyorum' sözlerine de; "Doğrudan iletişimim mevcut. Genel Merkeze para teslim etmeye gittiğimde, onun talimatıyla güvenlik aramasından geçmedim ancak HTS kayıtlarına bakılırsa orada bulunduğum anlaşılacaktır" yanıtını verdi.
Çok Okunanlar