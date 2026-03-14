Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutladığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 13:25
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan hayatını korumayı en büyük sorumluluk bilen, bilgiyi şefkatle buluşturan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Fedakarlıkla yürüttükleri bu kutsal vazifenin, umutları çoğaltmaya, yaralara merhem olmaya ve insanlığa şifa olmaya devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
