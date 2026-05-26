Dikkat, sağanak kapıda! İki il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 09:38
Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak beklenirken, Ankara dahil birçok ilde gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medyada paylaştı. Yapılan resmi hava tahmin raporu bilgilendirmesinde, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, birçok bölgede ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği aktarıldı. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rize ve Artvin için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yoğunlaşacağı öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı uyararak şu ifadeleri paylaştı:
"Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Ankara ve diğer illerde yağış etkili olacak
Rapora göre Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Marmara ve Ege'nin bazı illerinde sağanak geçişleri görülecek. Ankara'nın kuzey kesimleri de yağıştan etkilenecek yerler arasında bulunuyor.
Rüzgarın ise kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, bazı büyükşehirlerde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde listelendi:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 23°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 25°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 31°C
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 29°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç, batı ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı 27°C
Dikkat, sağanak kapıda! İki il için alarm verildi
