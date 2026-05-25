Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 43. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 15:13
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 43'üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
