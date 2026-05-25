Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Aile Haftası" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 14:19
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, millî ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir.

Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."

