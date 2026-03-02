Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-İsrail savaşına ilişkin açıklama: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada İran ile İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin önceliğinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirterek, ateşkes tesis edilene kadar müzakere çabalarının süreceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 20:52
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 20:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar” programında konuşan Erdoğan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değindi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı ileten Erdoğan, İran halkının acısını paylaştıklarını söyledi.
Diplomasi trafiği hız kazandı
Erdoğan, cumartesi gününden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmeler yapıldığını belirtti.
Görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik adımların ele alındığı aktarıldı.
Ateşkes ve diyalog vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ifade ederek, “Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır” dedi. Çatışmaların büyümesi halinde ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artabileceğini belirten Erdoğan, bölgesel güvenlik risklerine dikkat çekti.
Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarı önceleyen bir politika izlediğini kaydeden Erdoğan, İran’ın Türkiye’nin komşusu olduğunu ve iki ülke arasında 1639’dan bu yana süregelen diplomatik ilişkilerin bulunduğunu hatırlattı.
Bölgesel riskler gündemde
Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Filistin meselesinin 80 yıldır devam ettiğini ve Gazze’de yaşanan kayıpların arttığını söyledi. Sudan, Lübnan, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, bölgedeki çoklu kriz ortamına işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere de değindi:
"Şimdiye kadar saldırılarda aralarında İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra sivil ve askeri yetkililer ile masum çocukların da olduğu çok sayıda İranlı kardeşimiz hayatını kaybetti.Merhum Hamaney başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum"
