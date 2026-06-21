Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü’nde anlamlı tablo sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü’nde anlamlı tablo sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran 2026 tarihinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından gençlerle bir araya geldi. Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan’a özel olarak hazırlanan bir tablo takdim edildi. Programda yer alan mesajlar ve buluşmanın yansımaları kamuoyunda da ilgi gördü.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:08
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 14:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, program çıkışında alanda bekleyen gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babalar Günü’nü kutlamak istediğini iletti. Bunun üzerine Erdoğan gençlerin bulunduğu alana geçerek bir süre sohbet etti.
Gençlerden Babalar Günü tablosu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak hazırlanan tablo sunuldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, “İyi ki Erdoğan var”, “Baba bir geceni de bize ayır” ve “Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor” ifadeleri yer aldı.
Programda takdim edilen tablo, katılımcıların dikkatini çeken unsurlar arasında bulundu.
Mesaj geçmişte paylaşılan hatıraya gönderme yaptı
Tabloda yer alan “Baba bir geceni de bize ayır” ifadesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı bir aile hatırasına atıfta bulundu. Erdoğan, geçmişte verdiği bir röportajda yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemlerden söz etmişti.
Erdoğan, kızı Esra Erdoğan Albayrak’ın kapısına bıraktığı notta “Baba bir geceni de bize ayır” yazdığını anlatmıştı. Tablodaki ifade de bu hatıraya gönderme olarak hazırlandı.
Gençlerle sohbet etti
Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.
TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen program sonrasında gerçekleşen buluşma, Babalar Günü vesilesiyle hazırlanan özel tablo ve gençlerle yapılan görüşmeyle tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Babalar Günü’nde anlamlı tablo sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran 2026 tarihinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından gençlerle bir araya geldi. Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan’a özel olarak hazırlanan bir tablo takdim edildi. Programda yer alan mesajlar ve buluşmanın yansımaları kamuoyunda da ilgi gördü.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, program çıkışında alanda bekleyen gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babalar Günü’nü kutlamak istediğini iletti. Bunun üzerine Erdoğan gençlerin bulunduğu alana geçerek bir süre sohbet etti.
Gençlerden Babalar Günü tablosu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak hazırlanan tablo sunuldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, “İyi ki Erdoğan var”, “Baba bir geceni de bize ayır” ve “Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor” ifadeleri yer aldı.
Programda takdim edilen tablo, katılımcıların dikkatini çeken unsurlar arasında bulundu.
Mesaj geçmişte paylaşılan hatıraya gönderme yaptı
Tabloda yer alan “Baba bir geceni de bize ayır” ifadesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı bir aile hatırasına atıfta bulundu. Erdoğan, geçmişte verdiği bir röportajda yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemlerden söz etmişti.
Erdoğan, kızı Esra Erdoğan Albayrak’ın kapısına bıraktığı notta “Baba bir geceni de bize ayır” yazdığını anlatmıştı. Tablodaki ifade de bu hatıraya gönderme olarak hazırlandı.
Gençlerle sohbet etti
Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.
TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen program sonrasında gerçekleşen buluşma, Babalar Günü vesilesiyle hazırlanan özel tablo ve gençlerle yapılan görüşmeyle tamamlandı.
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