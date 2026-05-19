CHP İstanbul İl Çağrı Heyeti'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret...Heyet'den “suskunluk değil cesaret” çıkışı
CHP’de kurultay tartışmaları ve parti içi hareketlilik sürerken, İstanbul İl Çağrı Heyeti’nin 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirdiği ziyaret siyasi kulislerde dikkat çekti. Heyette yer alan Erkan Narsap’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti içindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar verildi. Açıklamadaki birlik ve mücadele vurgusunun, CHP’de önümüzdeki süreçte yürütülecek tartışmalarda etkili olması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 22:43
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 22:49
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürsel Tekin ile birlikte İstanbul İl Heyeti’nde yer alan isimlerin gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul’un siyasi atmosferi ile CHP’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.
“Suskunluk değil cesaret” mesajı
Erkan Narsap paylaşımında, “Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, kişisel hesaplar yerine yol arkadaşlığı ve örgüt dayanışmasının önemine vurgu yapılırken, CHP tabanına birlik mesajı verildi.
Parti içi tartışmalara gönderme
Narsap’ın açıklamasında, parti içindeki tartışmalara yönelik ifadeler de yer aldı. “Zor zamanlarda başını öne eğenleri, sorumluluktan kaçanları örgütümüzün ve halkımızın vicdanına emanet ediyoruz” açıklaması dikkat çekti.
Paylaşımda ayrıca, “Kimin nerede durduğunu tarih de yazacaktır, bu halk da unutmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.
“Bu çınar devrilmez” vurgusu
Açıklamanın son bölümünde CHP’nin kurucu değerlerine vurgu yapıldı. “Cumhuriyet’in kurucu değerlerini sokak sokak yeniden büyüteceğiz” denilen paylaşımda, “Bu çınar devrilmez. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve asla teslim alınamaz” mesajı verildi.
