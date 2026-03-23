Bayram tatilinde trafik kazaları verileri paylaşıldı
Bayram tatilinde trafik kazaları verileri paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı, 2026 Ramazan Bayramı süresince yaşanan kazalara ilişkin güncel bilanço açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 20:05
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 20:10
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarına göre dört günlük tatil boyunca toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelirken 31 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 861 kişi yaralandı.
Günlere göre can kaybı dağılımı açıklandı
Bakanlık verilerine göre bayram tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 31 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde meydana gelen kazalarda 4 bin 861 kişi yaralandı.
Önceki yıllara göre düşüş dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı açıklamasında 2025 ve 2026 yılı Ramazan Bayramı dönemlerine ait veriler karşılaştırıldı. Buna göre ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında azaldı. Kaza yerindeki can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında gerileme gösterdi.
Yaralanmalı kazalar ve yaralı sayısı azaldı
Aynı karşılaştırmada yaralanmalı kaza sayısının 3 bin 85’ten 2 bin 730’a düştüğü, yaralı sayısının ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilediği belirtildi. Günlük ortalama can kaybı da 11’den 7,75 seviyesine indi.
Denetim ve farkındalık çalışmaları sürüyor
Bakanlık açıklamasında trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklanan veriler, uygulamaların sonuçlarının önümüzdeki dönemlerde de izleneceğine işaret etti.
Çok Okunanlar