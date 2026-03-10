Bakan Kurum: Yapacağız dediğimiz, her şeyi yaptık

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı deprem sonrası yürütülen restorasyonun ardından yeniden açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihi çarşıyı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 21:08
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 21:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Kahramanmaraş’taki tarihi Kapalı Çarşı’da yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden inşa edilen çarşıyı ziyaret ederek esnafla görüştü ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa süreci kapsamında Kahramanmaraş’ın simge yapılarından biri olan Kapalı Çarşı’da ihya ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çarşı yeniden faaliyet göstermeye başladı.
Bakan Kurum Kapalı Çarşı’da incelemelerde bulundu
Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyaretinde restore edilen Kapalı Çarşı’yı gezdi. Ziyaret sırasında esnaflarla görüşen Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.
Bakan Kurum, çarşıdaki incelemelerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık"
Paylaşımında deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinen Kurum, “Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık, yapıyoruz. İşte Kahramanmaraş Kapalı Çarşı” ifadelerini kullandı.
Deprem sonrası bölgede sürdürülen yeniden inşa süreci kapsamında konut, iş yeri ve tarihi yapıların restorasyonu farklı şehirlerde devam ederken, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’nın yeniden hizmete girmesi kentte ticari hayatın canlanması açısından dikkat çekti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Kurum: Yapacağız dediğimiz, her şeyi yaptık
