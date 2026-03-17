Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 18:32
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 18:37
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dile getirilen mal varlığı iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Gürlek, söz konusu iddiaların herhangi bir belgeye dayanmadığını belirtirken, açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti.
Gürlek, yaptığı paylaşımda iddiaları “açık bir algı operasyonu” olarak nitelendirdi. 20 yılı aşkın süredir kamu görevinde bulunduğunu belirten Gürlek, kendisi ve hâkim olan eşinin mal varlığı beyanlarını mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yetkili kurumlara sunduğunu bildirdi.
İddiaların içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Gürlek, kamuoyuna sunulan bilgilerin tapu kayıtlarında karşılığı olmadığını ifade etti. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Gürlek, bu durumun kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu kaydetti.
Yasal süreç başlatıacak
Akın Gürlek, açıklamasında iddialar karşısında hukuki adım attılacağını da duyurdu. Manevi tazminat başta olmak üzere gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını belirten Gürlek, iddiaların yargı mercilerine taşınacağını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, bilgi ve belge iddiasında bulunan kişilerin bu verileri siyasi platformlar yerine ilgili yargı kurumlarına sunması gerektiği vurgulandı. Sürecin yargı aşamasında nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
Bakan Gürlek’ten mal varlığı iddialarına yanıt
Bakan Gürlek'ten mal varlığı iddialarına yanıt
