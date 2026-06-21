Bakan Gürlek açıkladı: Aysel Yıldırım dosyasında son durum
Bakan Gürlek açıkladı: Aysel Yıldırım dosyasında son durum
Malatya’da 19 Mart 2026 tarihinde kaybolan ve uzun süredir aranan Aysel Yıldırım’a ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar paylaşıldı. Bakan Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Yıldırım’ın cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, cenazeye ulaşılması amacıyla belirlenen bölgelerde arama faaliyetleri devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:07
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 11:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Saha araştırmaları, dijital veri analizleri, güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilerek olayın aydınlatılmasına yönelik deliller toplandı.
Yetkililer tarafından elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
Telefon sinyali Yakınca mevkisinde tespit edildi
Soruşturma kapsamında Aysel Yıldırım’ın kullandığı GSM hattı üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan analizlerde telefonun olay günü saat 15.00 sıralarından sonra kapandığı, son baz istasyonu sinyalinin ise Malatya’nın Yakınca mevkisinden alındığı belirlendi.
Bu tespitler soruşturmanın yönlendirilmesinde önemli veriler arasında yer aldı.
Taksiyle gittiği adres soruşturmanın merkezine alındı
Yapılan incelemelerde Aysel Yıldırım’ın kaybolmadan önce kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına ticari taksiye bindiği tespit edildi. Taksi sürücüsünün ifadesi doğrultusunda Yıldırım’ın Yavuz Selim Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları içerisinde bulunan bir adrese bırakıldığı belirlendi.
Söz konusu adresin şüpheli Aykut Aslan’a ait olduğu kaydedildi. Bankacılık kayıtlarında da Yıldırım ile Aykut Aslan arasında kaybolduğu gün para transferleri bulunduğu, sonrasında herhangi bir hesap hareketi gerçekleşmediği ifade edildi.
Kamera kayıtları dosyaya yeni deliller sundu
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda Aysel Yıldırım’ın 19 Mart 2026 günü saat 13.30 sıralarında taksiyle apartmana giriş yaptığı tespit edildi. İncelemelerde Yıldırım’ın binadan çıkışına ilişkin herhangi bir görüntüye ulaşılamadığı bildirildi.
Aynı gece Aykut Aslan’ın ticari araçla apartmana geldiği, aracı bina girişine geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları araca yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı da kamera kayıtlarına yansıdı.
Dört şüpheli gözaltına alındı
Soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, kayıp vatandaşın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen alanlarda arama çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Bakan Gürlek, soruşturmanın büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek adaletin tecellisi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmaların İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde devam ettiğini kaydetti.
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Bakan Gürlek açıkladı: Aysel Yıldırım dosyasında son durum
Malatya’da 19 Mart 2026 tarihinde kaybolan ve uzun süredir aranan Aysel Yıldırım’a ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar paylaşıldı. Bakan Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Yıldırım’ın cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, cenazeye ulaşılması amacıyla belirlenen bölgelerde arama faaliyetleri devam ediyor.
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Saha araştırmaları, dijital veri analizleri, güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilerek olayın aydınlatılmasına yönelik deliller toplandı.
Yetkililer tarafından elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
Telefon sinyali Yakınca mevkisinde tespit edildi
Soruşturma kapsamında Aysel Yıldırım’ın kullandığı GSM hattı üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan analizlerde telefonun olay günü saat 15.00 sıralarından sonra kapandığı, son baz istasyonu sinyalinin ise Malatya’nın Yakınca mevkisinden alındığı belirlendi.
Bu tespitler soruşturmanın yönlendirilmesinde önemli veriler arasında yer aldı.
Taksiyle gittiği adres soruşturmanın merkezine alındı
Yapılan incelemelerde Aysel Yıldırım’ın kaybolmadan önce kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına ticari taksiye bindiği tespit edildi. Taksi sürücüsünün ifadesi doğrultusunda Yıldırım’ın Yavuz Selim Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları içerisinde bulunan bir adrese bırakıldığı belirlendi.
Söz konusu adresin şüpheli Aykut Aslan’a ait olduğu kaydedildi. Bankacılık kayıtlarında da Yıldırım ile Aykut Aslan arasında kaybolduğu gün para transferleri bulunduğu, sonrasında herhangi bir hesap hareketi gerçekleşmediği ifade edildi.
Kamera kayıtları dosyaya yeni deliller sundu
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda Aysel Yıldırım’ın 19 Mart 2026 günü saat 13.30 sıralarında taksiyle apartmana giriş yaptığı tespit edildi. İncelemelerde Yıldırım’ın binadan çıkışına ilişkin herhangi bir görüntüye ulaşılamadığı bildirildi.
Aynı gece Aykut Aslan’ın ticari araçla apartmana geldiği, aracı bina girişine geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları araca yükledikten sonra bölgeden ayrıldığı da kamera kayıtlarına yansıdı.
Dört şüpheli gözaltına alındı
Soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, kayıp vatandaşın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen alanlarda arama çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Bakan Gürlek, soruşturmanın büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek adaletin tecellisi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmaların İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde devam ettiğini kaydetti.
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