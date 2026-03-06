İletişim Başkanı Duran açıkladı: Türkiye’yi hedef alan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve provokatif paylaşımlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini, 75 içeriğin ise dijital platformlardan kaldırıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 13:14
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon içeriklerine karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Duran, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dijital platformlarda Türkiye’yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetinin tespit edildiğini belirtti.
“TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN SİSTEMATİK PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ”
Duran açıklamasında, özellikle İran’a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının doğruluğu teyit edilmemiş içeriklerle toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bölgemizde yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye’yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyeti yürütüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle İran’a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığı görülmüştür.”
41 HESABA ERİŞİM ENGELİ, 75 İÇERİK KALDIRILDI
Devlet kurumlarının süreci yakından takip ettiğini belirten Duran, kamu düzeni ve milli güvenliği hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımların atıldığını vurguladı.
Duran, yürütülen çalışmalar sonucunda alınan kararları şu sözlerle duyurdu:
“Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır.”
“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI”
Suç unsuru taşıdığı tespit edilen paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden Duran, inceleme altındaki diğer hesaplarla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Duran açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekât yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.”
“DİJİTAL ALAN DA MİLLİ GÜVENLİĞİN PARÇASI”
Türkiye’nin dijital alanı milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Duran, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı mücadele kararlılığının süreceğini belirtti.
Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital alanı da millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte; kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte; milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır.”
