Ayak diremesi işe yaramadı! CHP'li tefeci başkan istifa etti

Tefecilik suçundan 8 Aralık 2025 tarihli kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu ortaya çıkan CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel'in partiden istifa ettiği öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:54
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 11:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP, Muğla'da geçtiğimiz ay bir haftada iki skandalla sarsılmıştı. CHP'nin zeytinlikleri koruma mitingi yaptığı Milas'ta, İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in zeytin ağaçlarını kestiği ortaya çıkmıştı.

"Sattım' dediği araziyi damadı Soydan'a kağıt üstünde devrettiği öğrenilen Kılbey'e ceza kesildiği belgelenmişti. 'Zeytinlik katliamcısı başkan', Özgür Özel'in Milas mitinginden sadece 2-3 saat önce istifa etmişti.

CHP Muğla'da bu kez de Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel'in tefecilik suçundan 8 Aralık 2025 tarihli kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu ortaya çıktı. AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Güzel'in görevde kalmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. İki hafta boyunca ayak direyen Güzel, "İstifa etmezsen bayramdan önce görevden alınacaksın" mesajını alınca dün istifa etti.

