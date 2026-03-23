Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme kapsamında İstanbul’da yürütülen soruşturmada İzzet Yıldızhan’ın da aralarında olduğu 7 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi.

Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 22:24
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 22:28
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da futbolcu Kubilay Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma dosyasına göre cinayeti Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun işlediği, azmettirme iddiasıyla Aleyna Kalaycıoğlu’nun da dosyada yer aldığı belirtildi. Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmasını talep ederek dosyayı sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Kimler tutuklama talebiyle sevk edildi

Şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle sevk işlemi gerçekleştirildi. Şüphelilerin ifadeleri ve dosyadaki deliller hakimlik tarafından değerlendirilecek.

Serbest bırakılan ve adli kontrole sevk edilen isimler

Soruşturma kapsamında Bilal Kadayıfçıoğlu savcılık tarafından serbest bırakıldı. Zuhal Kalaycıoğlu ile A. Ö. ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

