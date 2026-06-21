AK Partili Yayman tarih verdi, kültür ve sanat strateji belgesi geliyor
AK Partili Yayman tarih verdi, kültür ve sanat strateji belgesi geliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, İstanbul'da kültür sanat alanında çalışan gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda AK Parti'nin kültür ve sanata yönelik yaklaşımını ortaya koyacak strateji belgesi hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Yayman, çalışmanın ekim-kasım döneminde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:17
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 15:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen programa, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları Hilmi Türkmen, Serpil Yılmaz ve Müjde Kotil ile AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgülü de katıldı.
Kültür ve sanat politikalarına vurgu yaptı
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının AK Parti'nin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesi olarak kurulduğunu belirtti.
Türkiye'de siyasi partiler arasında kültür ve sanat politikaları başkanlığı bulunan tek partinin AK Parti olduğunu ifade eden Yayman, kültür ve sanatı milletin kimliği, hafızası ve toplumsal dayanışmasını güçlendiren bir unsur olarak gördüklerini söyledi.
Yayman, kültürün aynı zamanda bir milletin sorun çözme kapasitesi ile yönetimsel, siyasal ve toplumsal gücünü artıran temel alanlardan biri olduğunu dile getirdi.
Strateji belgesi sonbaharda açıklanacak
AK Parti'nin kültür ve sanata bakışını ortaya koyacak strateji belgesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan Yayman, belgenin ekim-kasım döneminde kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Kültür ve sanatın Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği hedefler doğrultusunda bu alanda farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.
Anadolu'da etkinlikler düzenlenecek
Başkanlığın ilk faaliyetleri arasında yer alan "Kütüphane Sohbetleri" programlarının farklı şehirlerde sürdürüleceğini belirten Yayman, bu buluşmaları Anadolu'nun çeşitli illerine yaymayı amaçladıklarını söyledi.
AK Parti Kültür ve Sanat Akademisi buluşmaları kapsamında da çeşitli etkinlikler planlandığını aktaran Yayman, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale, şiir ve kısa film yarışmaları düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.
Dijitalleşme ve gençlere ulaşma hedefi
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yayman, kültür politikalarının dijital dönüşümden bağımsız ele alınamayacağını ifade etti. Dijitalleşmenin hayatın önemli bir gerçeği haline geldiğini belirten Yayman, kültürel değerlerin yeni teknolojilerle birlikte korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.
Kültür ve sanat etkinliklerinin genç kuşaklara ulaşabilmesi için dijital içerik üretimi ve farklı iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Yayman, geleneksel etkinliklerin yeni formatlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti.
Kültür Yolu Festivalleri değerlendirildi
Kültür Yolu Festivallerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Yayman, festivallerin önemli işlevler üstlendiğini belirtti. Söyleşi, sergi ve konferans gibi etkinliklerin daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, kültür ve sanat alanında gençlerin desteklenmesi için ödül ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.
Yayman ayrıca Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmesini Türkiye açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.
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AK Partili Yayman tarih verdi, kültür ve sanat strateji belgesi geliyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, İstanbul'da kültür sanat alanında çalışan gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda AK Parti'nin kültür ve sanata yönelik yaklaşımını ortaya koyacak strateji belgesi hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Yayman, çalışmanın ekim-kasım döneminde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını söyledi.
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen programa, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları Hilmi Türkmen, Serpil Yılmaz ve Müjde Kotil ile AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgülü de katıldı.
Kültür ve sanat politikalarına vurgu yaptı
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının AK Parti'nin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesi olarak kurulduğunu belirtti.
Türkiye'de siyasi partiler arasında kültür ve sanat politikaları başkanlığı bulunan tek partinin AK Parti olduğunu ifade eden Yayman, kültür ve sanatı milletin kimliği, hafızası ve toplumsal dayanışmasını güçlendiren bir unsur olarak gördüklerini söyledi.
Yayman, kültürün aynı zamanda bir milletin sorun çözme kapasitesi ile yönetimsel, siyasal ve toplumsal gücünü artıran temel alanlardan biri olduğunu dile getirdi.
Strateji belgesi sonbaharda açıklanacak
AK Parti'nin kültür ve sanata bakışını ortaya koyacak strateji belgesi üzerinde çalıştıklarını açıklayan Yayman, belgenin ekim-kasım döneminde kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Kültür ve sanatın Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği hedefler doğrultusunda bu alanda farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.
Anadolu'da etkinlikler düzenlenecek
Başkanlığın ilk faaliyetleri arasında yer alan "Kütüphane Sohbetleri" programlarının farklı şehirlerde sürdürüleceğini belirten Yayman, bu buluşmaları Anadolu'nun çeşitli illerine yaymayı amaçladıklarını söyledi.
AK Parti Kültür ve Sanat Akademisi buluşmaları kapsamında da çeşitli etkinlikler planlandığını aktaran Yayman, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale, şiir ve kısa film yarışmaları düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.
Dijitalleşme ve gençlere ulaşma hedefi
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yayman, kültür politikalarının dijital dönüşümden bağımsız ele alınamayacağını ifade etti. Dijitalleşmenin hayatın önemli bir gerçeği haline geldiğini belirten Yayman, kültürel değerlerin yeni teknolojilerle birlikte korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.
Kültür ve sanat etkinliklerinin genç kuşaklara ulaşabilmesi için dijital içerik üretimi ve farklı iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Yayman, geleneksel etkinliklerin yeni formatlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti.
Kültür Yolu Festivalleri değerlendirildi
Kültür Yolu Festivallerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Yayman, festivallerin önemli işlevler üstlendiğini belirtti. Söyleşi, sergi ve konferans gibi etkinliklerin daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, kültür ve sanat alanında gençlerin desteklenmesi için ödül ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.
Yayman ayrıca Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmesini Türkiye açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.
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