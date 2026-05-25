Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 25 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.44’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 22:07
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 22:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD’ın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre depremin merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken, derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.
Deprem çevre ilçelerde de hissedildi
Sarsıntının Osmaniye merkez ile çevre ilçelerde hissedildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yetkili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
AFAD ve ilgili kurumların bölgede gelişmeleri takip ettiği belirtilirken, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi istendi.
AFAD Osmaniye’deki depremin detaylarını açıkladı
