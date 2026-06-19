Uber, Getir'in operasyonlarını devralıyor: Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım sözü
Uber, Getir'in operasyonlarını devralıyor: Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım sözü
Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc.'in Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı iş kollarını devralmasına, Uber tarafından sunulan 500 milyon dolarlık yatırım, yüksek nitelikli istihdam ve yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirme taahhütleri çerçevesinde izin verdi.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 09:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar paylaşıldı.
Buna göre Kurul, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınmasına Uber Technologies Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde onay verdi.
Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber Technologies Inc. tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.
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Uber, Getir'in operasyonlarını devralıyor: Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım sözü
Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc.'in Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı iş kollarını devralmasına, Uber tarafından sunulan 500 milyon dolarlık yatırım, yüksek nitelikli istihdam ve yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirme taahhütleri çerçevesinde izin verdi.
Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar paylaşıldı.
Buna göre Kurul, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınmasına Uber Technologies Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde onay verdi.
Söz konusu taahhütler kapsamında, Uber Technologies Inc. tarafından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital altyapısı ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.
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