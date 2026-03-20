Tabela gece yarısı değişti motorine büyük zam

Motorin fiyatı 20 Mart 2026 itibarıyla 5,18 TL arttı. Eşel Mobil desteğine rağmen fiyatlar birçok ilde 70 TL seviyesini aşarken yeni rakamlar dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 13:08
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 13:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Motorin fiyatı 20 Mart 2026 itibarıyla yapılan zamla birlikte yükseldi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artış ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle motorine litre başına 5 lira 18 kuruş zam uygulanırken, Eşel Mobil Sistemi kapsamında 58 kuruşluk bölüm pompaya yansıtılmadı. Güncel fiyatlar büyükşehirlerde 70 TL seviyesinin üzerine çıktı.
Motorin fiyatında hesaplanan toplam artış 5 lira 76 kuruş olarak belirlenirken, bu tutarın bir kısmı sistem kapsamında karşılandı. Böylece tüketiciye yansıyan net artış 5 lira 18 kuruş oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki bu hareketlilik, enerji piyasasındaki gelişmelerin iç piyasaya yansımasını sürdürdüğünü gösterdi.
Büyükşehirlerde motorin fiyatları 70 TL’yi aştı
Son düzenleme ile birlikte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde motorin litre fiyatı 70 TL sınırını geçti. Böylece motorin fiyatı mevcut veri setinde kaydedilen en yüksek seviyelerden birine ulaştı.
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 71,10 TL, Anadolu Yakası’nda ise 70,96 TL olarak güncellendi. Ankara’da 72,22 TL’ye, İzmir’de ise 72,50 TL’ye yükseldi.
Benzin ve LPG fiyatlarında son durum
Aynı tarihte benzin ve LPG fiyatları da güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,00 TL, LPG 30,49 TL olarak kaydedildi. Anadolu Yakası’nda benzin 61,86 TL, LPG 29,89 TL seviyesinde oluştu.
Ankara’da benzin litre fiyatı 62,97 TL, LPG 30,37 TL olurken; İzmir’de benzin 63,25 TL, LPG ise 30,29 TL olarak açıklandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tabela gece yarısı değişti motorine büyük zam
Motorin fiyatı 20 Mart 2026 itibarıyla 5,18 TL arttı. Eşel Mobil desteğine rağmen fiyatlar birçok ilde 70 TL seviyesini aşarken yeni rakamlar dikkat çekiyor.
Motorin fiyatı 20 Mart 2026 itibarıyla yapılan zamla birlikte yükseldi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artış ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle motorine litre başına 5 lira 18 kuruş zam uygulanırken, Eşel Mobil Sistemi kapsamında 58 kuruşluk bölüm pompaya yansıtılmadı. Güncel fiyatlar büyükşehirlerde 70 TL seviyesinin üzerine çıktı.
Motorin fiyatında hesaplanan toplam artış 5 lira 76 kuruş olarak belirlenirken, bu tutarın bir kısmı sistem kapsamında karşılandı. Böylece tüketiciye yansıyan net artış 5 lira 18 kuruş oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki bu hareketlilik, enerji piyasasındaki gelişmelerin iç piyasaya yansımasını sürdürdüğünü gösterdi.
Büyükşehirlerde motorin fiyatları 70 TL’yi aştı
Son düzenleme ile birlikte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde motorin litre fiyatı 70 TL sınırını geçti. Böylece motorin fiyatı mevcut veri setinde kaydedilen en yüksek seviyelerden birine ulaştı.
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 71,10 TL, Anadolu Yakası’nda ise 70,96 TL olarak güncellendi. Ankara’da 72,22 TL’ye, İzmir’de ise 72,50 TL’ye yükseldi.
Benzin ve LPG fiyatlarında son durum
Aynı tarihte benzin ve LPG fiyatları da güncellendi. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,00 TL, LPG 30,49 TL olarak kaydedildi. Anadolu Yakası’nda benzin 61,86 TL, LPG 29,89 TL seviyesinde oluştu.
Ankara’da benzin litre fiyatı 62,97 TL, LPG 30,37 TL olurken; İzmir’de benzin 63,25 TL, LPG ise 30,29 TL olarak açıklandı.
