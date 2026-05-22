Piyasalarda haftanın bilançosu açıklandı

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri 2026 yılının ilgili haftasında ortalama yüzde 3,89 değer kaybetti. BIST 100 endeksi hafta boyunca dalgalı bir seyir izlerken döviz kurlarında sınırlı yükseliş görüldü. Altın fiyatları ve avro/TL ise haftayı yatay seviyelerde tamamladı.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 22:37
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 22:42
BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek ise 14.342,48 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışın yüzde 3,89 altında 13.808,20 puandan tamamladı.
Dolar/TL yükseldi
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,43 artış kaydederek 45,7390 liraya çıktı. Avro/TL ise haftayı yatay seyirle 53,0340 liradan kapattı.
Altın fiyatlarında yatay görünüm sürdü
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 6 bin 632 lira seviyesinde kaldı. Cumhuriyet altını 44 bin 684 liradan satılırken çeyrek altın 11 bin 109 liraya yükseldi.
Fon piyasalarında para piyasası fonları öne çıktı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 3,24, emeklilik fonları ise yüzde 3,66 değer kaybetti. Kategorilere göre incelendiğinde yatırım fonları içinde haftanın tek kazandıranı yüzde 0,69 ile para piyasası fonları oldu.
