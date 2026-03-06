Piyasalarda haftalık tablo borsa yüzde 6,74 düştü

BIST 100 haftayı yüzde 6,74 düşüşle kapattı. Altın ve avro gerilerken dolar sınırlı yükseldi. Yatırım ve emeklilik fonları da haftayı kayıpla tamamladı.

Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 21:12
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 21:13
Piyasalarda haftalık tablo borsa yüzde 6,74 düştü

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,74 değer kaybederken, altın ve avro geriledi, dolar ise sınırlı yükseliş kaydetti. Yatırım ve emeklilik fonları da haftayı düşüşle tamamladı. Piyasalardaki bu hareketin önümüzdeki haftalarda yatırımcı davranışına nasıl yansıyacağı izleniyor.

BİST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 12.746,23 puanı, en yüksek 13.456,56 puanı gördü. Endeks haftayı önceki kapanışa göre yüzde 6,74 düşüşle 12.792,81 puandan tamamladı.

Altın fiyatlarında haftalık düşüş

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,46 gerileyerek 7 bin 202 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,45 düşüşle 48 bin 503 lira seviyesine geriledi.

Geçen hafta sonu 12 bin 368 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,46 azalarak 12 bin 63 liraya düştü.

Döviz kurlarında farklı yön

Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,23 artış gösterdi ve 44,0620 liraya yükseldi. Avro ise aynı dönemde yüzde 1,75 değer kaybederek 50,9710 liraya geriledi.

Fon piyasasında haftalık kayıp

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,22, emeklilik fonları ise yüzde 1,52 değer kaybetti.

Kategorilere göre incelendiğinde yatırım fonları arasında haftanın en çok kazandıran grubu yüzde 0,65 getiri ile para piyasası fonları oldu.

