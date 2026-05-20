Petrol fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri etkisi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu açıklamaların ardından uluslararası vadeli piyasalarda sert düşüş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,5 gerilerken, piyasalarda arz endişelerinin azalması fiyatlamalarda etkili oldu. Enerji piyasalarında gözler, müzakerelerden çıkabilecek olası anlaşmanın küresel arz dengelerine etkisine çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.05.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 20.05.2026 23:06
Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 19.26 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 düşüşle 105,93 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 4,85 azalışla 99,32 dolardan işlem gördü.
ABD-İran görüşmeleri fiyatlamaları etkiledi
Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelere ilişkin olumlu haber akışı etkili oldu. Piyasalarda, olası bir anlaşmanın küresel petrol arzına katkı sağlayabileceği beklentisi öne çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletindeki Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. Trump, “Şu anda tek soru şu, gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?” ifadelerini kullandı.
Trump daha önce yaptığı açıklamalarda da İran’la müzakerelerin sürdüğünü belirterek kısa sürede anlaşma sağlanabileceğini ifade etmişti.
Ateşkes ve diplomasi mesajları öne çıktı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump yönetiminin İran’a yönelik operasyonu sınırlı süre içinde tamamlamayı planladığını açıkladı. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini söyledi.
Körfez ülkelerinin girişimleriyle İran’la müzakerelerin sürdüğünü kaydeden Vance’in açıklamaları da piyasalarda arz risklerinin azalabileceği beklentilerini destekledi.
