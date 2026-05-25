Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 97,2 değerini aldı.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:18
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 11:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, nisanda 96,4 olan endeks, mayısta yüzde 0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı.
Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak 85,8'e yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 gerilemeyle 109 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 değerini aldı.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldığını açıkladı.
TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ekonomik güven endeksi mayısta arttı
Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artışla 97,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, nisanda 96,4 olan endeks, mayısta yüzde 0,8 yükselerek 97,2 değerine çıktı.
Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak 85,8'e yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4 artışla 101 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 gerilemeyle 109 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 değerini aldı.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldığını açıkladı.
TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.
Çok Okunanlar