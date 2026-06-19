Borsa ve fonlar haftayı güçlü tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ve yatırım fonları, 2026 yılının bu haftasında yatırım araçları arasında öne çıktı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,71 yükselerek 14.734,50 puana ulaşırken, yatırım fonlarında en yüksek getiriyi yüzde 5,63 ile hisse senedi fonları elde etti. Piyasalarda yaşanan bu performansın önümüzdeki dönemde yatırımcıların varlık dağılımı tercihlerine etkisi yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:33
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 21:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta boyunca 14.251,51 ile 14.876,07 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 5,71 artışla 14.734,50 puandan tamamladı.
Hisse senedi fonları fon kategorilerinde ilk sırada yer aldı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 2,76 değer kazanırken, emeklilik fonlarında yükseliş yüzde 3,42 olarak gerçekleşti. Kategorilere göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları içinde en yüksek getiriyi yüzde 5,63 ile hisse senedi fonları sağladı.
Fon piyasasında görülen yükseliş, Borsa İstanbul'daki güçlü performansla paralel bir seyir izledi.
Döviz kurlarında sınırlı hareket görüldü
ABD doları haftayı yüzde 0,39 artışla 46,4450 liradan tamamladı. Avro ise haftalık bazda yüzde 0,55 değer kaybederek 53,2770 liraya geriledi.
Döviz piyasasında haftalık değişimlerin sınırlı kalması dikkat çekti.
Altın fiyatlarında gerileme yaşandı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,55 düşüşle 6 bin 198 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı oranda gerileyerek 41 bin 777 lira oldu.
Geçen hafta sonu 10 bin 836 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın, haftayı yüzde 0,55 düşüşle 10 bin 382 liradan kapattı.
Haftanın performans tablosunda borsa öne çıktı
Haftalık performanslar incelendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 5,71 ile yatırım araçları arasında en yüksek getirilerden birini sağladı. Aynı dönemde dolar sınırlı yükseliş gösterirken, altın ve avroda değer kaybı görüldü.
Yatırım fonları ve emeklilik fonlarındaki yükseliş de haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
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Borsa ve fonlar haftayı güçlü tamamladı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ve yatırım fonları, 2026 yılının bu haftasında yatırım araçları arasında öne çıktı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,71 yükselerek 14.734,50 puana ulaşırken, yatırım fonlarında en yüksek getiriyi yüzde 5,63 ile hisse senedi fonları elde etti. Piyasalarda yaşanan bu performansın önümüzdeki dönemde yatırımcıların varlık dağılımı tercihlerine etkisi yakından izlenecek.
BIST 100 endeksi hafta boyunca 14.251,51 ile 14.876,07 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 5,71 artışla 14.734,50 puandan tamamladı.
Hisse senedi fonları fon kategorilerinde ilk sırada yer aldı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 2,76 değer kazanırken, emeklilik fonlarında yükseliş yüzde 3,42 olarak gerçekleşti. Kategorilere göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları içinde en yüksek getiriyi yüzde 5,63 ile hisse senedi fonları sağladı.
Fon piyasasında görülen yükseliş, Borsa İstanbul'daki güçlü performansla paralel bir seyir izledi.
Döviz kurlarında sınırlı hareket görüldü
ABD doları haftayı yüzde 0,39 artışla 46,4450 liradan tamamladı. Avro ise haftalık bazda yüzde 0,55 değer kaybederek 53,2770 liraya geriledi.
Döviz piyasasında haftalık değişimlerin sınırlı kalması dikkat çekti.
Altın fiyatlarında gerileme yaşandı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,55 düşüşle 6 bin 198 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı oranda gerileyerek 41 bin 777 lira oldu.
Geçen hafta sonu 10 bin 836 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın, haftayı yüzde 0,55 düşüşle 10 bin 382 liradan kapattı.
Haftanın performans tablosunda borsa öne çıktı
Haftalık performanslar incelendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 5,71 ile yatırım araçları arasında en yüksek getirilerden birini sağladı. Aynı dönemde dolar sınırlı yükseliş gösterirken, altın ve avroda değer kaybı görüldü.
Yatırım fonları ve emeklilik fonlarındaki yükseliş de haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
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