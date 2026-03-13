Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
İkinci el otomobil piyasasında bayram ve yaz sezonu öncesi hareketlilik beklentisi artıyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, özellikle bayram öncesinde araç talebinin yükseldiğini belirterek piyasada önümüzdeki haftalarda canlılık yaşanabileceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 08:48
Türkiye’de araç ticaretinin büyük bölümünü oluşturan ikinci el otomobil piyasasında bayram öncesi hareketlilik beklentisi güçleniyor.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, özellikle bayram ve yaz sezonu öncesinde ikinci el araç talebinin hız kazandığını belirterek, piyasada gelecek haftalarda canlılık beklediklerini ifade etti.
İKİNCİ EL PİYASASI OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN TEMEL DİNAMİĞİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında 11 milyon 213 bin 405 aracın devrinin gerçekleştiğini hatırlatan Erkoç, bu rakamın ikinci el araç ticaretinin Türkiye otomotiv sektöründeki büyüklüğünü ortaya koyduğunu söyledi.
Erkoç, ikinci el otomobil piyasasının Türkiye’de otomotiv ticaretinin temel dinamiklerinden biri olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye'de otomotiv ticaretinin çok büyük bir bölümü ikinci el araç piyasasında gerçekleşiyor. TÜİK verileri her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiğini gösteriyor. Bu tablo, ikinci el otomotiv sektörünün ülke ekonomisinde ne kadar büyük bir hacme sahip olduğunu ortaya koyuyor.”
“YILIN İLK AYLARINDA TALEP GÜÇLÜ SEYRETTİ”
Bu yıl da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin sürdüğüne dikkat çeken Erkoç, yılın ilk aylarında talebin güçlü seyrettiğini ifade etti.
Erkoç, Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasının yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüyerek 582 binin üzerinde satışa ulaştığını belirtti.
Yılın ilk aylarının genellikle piyasada yönün belirlendiği dönemler olduğunu dile getiren Erkoç, şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl ikinci el araç piyasasının güçlü başlangıç yaptığını görüyoruz. Türkiye'de ikinci el araç ticareti çok büyük bir ekosistem. Binlerce işletme, 10 binlerce çalışan bu sektörün içinde yer alıyor. Bu nedenle piyasadaki hareketlilik, ekonominin birçok alanını doğrudan etkiliyor.”
Erkoç, yılın son döneminde sıfır araç tarafında başlatılan kampanyaların ocak ve şubat aylarında da devam ettiğini ve bunun ikinci el piyasasına da doğrudan yansıdığını kaydetti.
BAYRAM DÖNEMLERİNDE TALEP ARTIYOR
Bayram tatillerinin araç piyasasında geleneksel olarak hareketlilik yarattığını vurgulayan Erkoç, özellikle seyahatlerin arttığı dönemlerde araç talebinin yükseldiğine dikkat çekti.
ERKOÇ BU DURUMU ŞÖYLE DEĞERLENDİRDİ:
“Bu nedenle araç talebinde de artış görülebiliyor. Özellikle ikinci el araç piyasasında bayram öncesinde daha hareketli bir dönem yaşanabiliyor. Bayram dönemlerinde birçok kişi araç sahibi olmayı ya da mevcut aracını yenilemeyi tercih edebiliyor. İkinci el pazarı, bu noktada önemli bir alternatif sunuyor. İkinci el araç piyasası, vatandaşların daha hızlı ve erişilebilir şekilde araç sahibi olabildiği bir alan. Bayram gibi seyahat yoğunluğunun arttığı dönemlerde bu talep daha da belirgin hale geliyor. Özellikle bayram öncesinde belirgin hareketlilik yaşanıyor.”
“YETKİ BELGELİ İŞLETMELER TERCİH EDİLMELİ”
Araç alım satım işlemlerinde güvenli ticaretin önemine de dikkat çeken Erkoç, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu:
“Vatandaşlarımızın araç alım-satım işlemlerini mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Bu hem güvenli ticaret hem de tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor.”
