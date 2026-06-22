Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki normalleşme beklentilerdeki iyileşmeyi destekleyecek
Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki normalleşme beklentilerdeki iyileşmeyi destekleyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:57
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 13:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi.
Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık.
Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti.
Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz.
Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."
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Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki normalleşme beklentilerdeki iyileşmeyi destekleyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.
Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi.
Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık.
Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti.
Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz.
Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."
Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 22, 2026 ">https://
Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta… pic.twitter.com/iBQO6XnilA
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