Altın fiyatlarında yeni rekor dalgası beklentisi

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının güçlü talebi ve ABD para politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseliş hareketi hız kazandı. Spot altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde TSİ 15.20 itibarıyla yüzde 1,2 artışla 4 bin 580 dolar seviyesine çıktı. Piyasalarda kritik teknik seviyelerin yakından izlenmesiyle birlikte yeni rekor dalgasına ilişkin beklentiler de gündemde yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 25.05.2026 20:43
Haber Güncellenme Tarihi: 25.05.2026 20:44
Analistler, özellikle merkez bankalarının sürdürdüğü yoğun altın alımlarının fiyatları destekleyen ana unsurlar arasında bulunduğunu belirtiyor. Küresel yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikası ile jeopolitik risklerin altın üzerindeki etkisini takip etmeye devam ediyor.
Çin Merkez Bankası alımları dikkat çekiyor
Piyasalarda en fazla izlenen gelişmelerden biri Çin Merkez Bankası’nın altın rezervlerini artırmayı sürdürmesi oldu. Verilere göre Çin Merkez Bankası 17 aydan uzun süredir kesintisiz şekilde altın alımı gerçekleştiriyor.
Uzmanlar, düzenli kurumsal talebin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen satış baskılarını dengelediğini ve ons altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri sınırladığını ifade ediyor.
ABD enflasyonu ve Fed beklentileri öne çıktı
ABD’de nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesi, piyasalarda faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Enflasyonun beklenenden daha dirençli seyretmesi nedeniyle yatırımcıların Fed’in faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentilerini azalttığı kaydedildi.
Yüksek reel faiz ortamının kısa vadede alternatif yatırım araçlarını desteklediği belirtilirken, uzun vadede ekonomik belirsizliklerin güvenli liman talebini canlı tuttuğu ifade edildi.
Jeopolitik gelişmeler piyasaları etkiliyor
ABD ile İran arasında gündeme gelen şartlı ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji taşımacılığına ilişkin gelişmeler de piyasalarda yakından takip edildi.
Analistler, kısa vadede risk priminde kısmi gerileme yaşansa da jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve bu durumun altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.
Teknik görünümde kritik seviyeler izleniyor
Teknik analizlerde ons altının simetrik üçgen formasyonu içerisinde hareket ettiği ve fiyatların kritik sıkışma bölgesinde bulunduğu ifade edildi.
Analistlere göre 4 bin 553 ile 4 bin 560 dolar bandında yoğun satış emirleri bulunurken, bu seviyenin aşılması halinde 4 bin 580 dolar ve 4 bin 606 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
Destek tarafında ise 4 bin 527 ile 4 bin 538 dolar aralığı öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 4 bin 500 dolar ve 4 bin 474 dolar seviyeleri güçlü destek bölgeleri arasında gösteriliyor.
Altın fiyatlarında yeni rekor dalgası beklentisi
