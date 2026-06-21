Altın fiyatlarında 21 Haziran tablosu nasıl şekillendi?
Altın fiyatlarında 21 Haziran tablosu nasıl şekillendi?
Altın fiyatları 21 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan fiyat hareketliliği sürerken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altının güncel satış fiyatları belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:18
Haber Güncellenme Tarihi: 21.06.2026 10:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Piyasalarda açıklanan verilere göre gram altının satış fiyatı 6.205,18 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın, yurt içi piyasalarda en çok takip edilen yatırım araçları arasında yer alırken, fiyat hareketleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.
Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar
Çeyrek altının satış fiyatı 10.367,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise 20.703,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Tam altının satış fiyatı 41.138,89 TL seviyesinde bulunurken, Cumhuriyet altını 41.311,00 TL’den satılıyor. Gremse altının satış fiyatı ise 103.162,70 TL olarak açıklandı.
Ons altın 4.155 dolar seviyesinde
Küresel piyasalarda referans kabul edilen ons altın fiyatı 4.155,83 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında oluşan fiyatlamalar, yurt içindeki altın türlerinin değerleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
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Altın fiyatlarında 21 Haziran tablosu nasıl şekillendi?
Altın fiyatları 21 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan fiyat hareketliliği sürerken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altının güncel satış fiyatları belli oldu.
Piyasalarda açıklanan verilere göre gram altının satış fiyatı 6.205,18 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın, yurt içi piyasalarda en çok takip edilen yatırım araçları arasında yer alırken, fiyat hareketleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.
Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar
Çeyrek altının satış fiyatı 10.367,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise 20.703,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Tam altının satış fiyatı 41.138,89 TL seviyesinde bulunurken, Cumhuriyet altını 41.311,00 TL’den satılıyor. Gremse altının satış fiyatı ise 103.162,70 TL olarak açıklandı.
Ons altın 4.155 dolar seviyesinde
Küresel piyasalarda referans kabul edilen ons altın fiyatı 4.155,83 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında oluşan fiyatlamalar, yurt içindeki altın türlerinin değerleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
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