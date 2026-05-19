Trump ziyaretinin ardından Putin’den dikkat çeken Çin teması
Trump ziyaretinin ardından Putin’den dikkat çeken Çin teması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, Çin’de iki günlük resmi temaslarda bulunacak. Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerindeki Çin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi uluslararası diplomasi trafiğinde dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 22:13
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 22:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Putin’i Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi karşıladı. Kremlin, Rus lider için yarın sabah Tienanmın Meydanı’nda resmi karşılama töreni düzenleneceğini açıkladı. Törenin ardından Putin ile Şi Cinping’in baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Görüşmelerde ekonomik ve stratejik başlıklar öne çıkacak
Kremlin’in açıklamasına göre görüşmelerde ekonomik işbirliği, enerji, ticaret ve stratejik ortaklık başlıkları ele alınacak. İki ülke arasında son yıllarda artan diplomatik ve ekonomik temasların yeni anlaşmalarla genişletilmesi bekleniyor.
Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, enerji ticareti ve bölgesel güvenlik alanlarında son dönemde daha yoğun bir diplomatik zemine taşınmıştı. Görüşmelerden çıkacak mesajların küresel ekonomik ve siyasi dengeler açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.
Putin’in Çin temasları dikkat çekti
Bu ziyaret, Vladimir Putin’in iktidar döneminde Çin’e yaptığı 25’inci resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti. Kremlin, Putin’in temaslarını tamamlamasının ardından aynı gün Rusya’ya döneceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin hemen sonrasında gerçekleşen temas, Washington-Pekin-Moskova hattındaki diplomatik hareketlilik açısından uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump ziyaretinin ardından Putin’den dikkat çeken Çin teması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Putin, Çin’de iki günlük resmi temaslarda bulunacak. Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerindeki Çin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi uluslararası diplomasi trafiğinde dikkat çekti.
Putin’i Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi karşıladı. Kremlin, Rus lider için yarın sabah Tienanmın Meydanı’nda resmi karşılama töreni düzenleneceğini açıkladı. Törenin ardından Putin ile Şi Cinping’in baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Görüşmelerde ekonomik ve stratejik başlıklar öne çıkacak
Kremlin’in açıklamasına göre görüşmelerde ekonomik işbirliği, enerji, ticaret ve stratejik ortaklık başlıkları ele alınacak. İki ülke arasında son yıllarda artan diplomatik ve ekonomik temasların yeni anlaşmalarla genişletilmesi bekleniyor.
Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, enerji ticareti ve bölgesel güvenlik alanlarında son dönemde daha yoğun bir diplomatik zemine taşınmıştı. Görüşmelerden çıkacak mesajların küresel ekonomik ve siyasi dengeler açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.
Putin’in Çin temasları dikkat çekti
Bu ziyaret, Vladimir Putin’in iktidar döneminde Çin’e yaptığı 25’inci resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti. Kremlin, Putin’in temaslarını tamamlamasının ardından aynı gün Rusya’ya döneceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin hemen sonrasında gerçekleşen temas, Washington-Pekin-Moskova hattındaki diplomatik hareketlilik açısından uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti.
Çok Okunanlar