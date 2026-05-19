Trump 'İran operasyonu' için yeni tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan bir askeri operasyon kararını son anda ertelediğini açıkladı. Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Trump, saldırı kararına yaklaşık bir saat kaldığını belirterek bazı ülkelerden gelen diplomatik temasların ardından sürecin geçici olarak durdurulduğunu söyledi. Trump’ın açıklamaları, ABD-İran hattındaki gerilimin yeniden yükseldiğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.05.2026 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 19.05.2026 19:09
Trump, üç farklı ülkenin kendisine ulaştığını belirterek, “Efendim, bekleyebilir misiniz? Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerinin iletildiğini aktardı. Görüşmeler için kısa süre talep edildiğini söyleyen Trump, “İki veya üç gün, belki cuma, cumartesi, pazar… Belki gelecek haftanın başı” dedi.
Trump nükleer silah vurgusu yaptı
Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini belirterek, diplomatik sürecin sınırlı bir zaman diliminde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Açıklamalarında, anlaşma ihtimali konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapamayacağını söyledi.
ABD Başkanı, “Henüz emin değilim” ifadelerini kullanırken, müzakerelerin başarısız olması halinde yeni bir operasyon seçeneğinin gündemde kalabileceğini belirtti.
Yeni saldırı ihtimaline işaret etti
Trump, İran’a yönelik olası yeni bir askeri hamle konusunda, “İran’a büyük bir darbe daha vurmamız gerekebilir” açıklamasında bulundu. Açıklama, Washington yönetiminin askeri seçenekleri masada tuttuğu yönünde değerlendirildi.
Trump ayrıca İran kaynaklı tehdidin boyutuna dikkat çekerek, kamuoyunun sürece ilişkin yaklaşımının değişebileceğini savundu. “Konunun Los Angeles’ı yok edebilecek nükleer silahlarla ilgili olduğunu duyduklarında…” ifadelerini kullanan Trump, detaylı açıklama yapmak için yeterli zamanı olmadığını söyledi.
Diplomatik süreç için kritik günler
Trump’ın hafta sonu ve gelecek haftanın başını işaret eden açıklamaları, ABD ile İran arasında yürütülen temasların kısa vadede hız kazanabileceği beklentisini artırdı.
Trump 'İran operasyonu' için yeni tarih verdi
