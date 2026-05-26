Trump: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor

ABD Başkanı Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran ile işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) eşliğinde imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 07:39
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 08:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir" dedi.

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.

