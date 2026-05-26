Rusya'da facia: 4'ü çocuk 6 kişi can verdi

Rusya'nın Omsk bölgesine bağlı Yuryevka köyünde özel bir konutta çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:29
Rusya'nın Omsk şehrinde facia yaşandı. Omsk bölgesine bağlı Yuryevka köyünde özel bir konutta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel soruşturma komitesinin bildirdiğine göre, yangında evin 25 yaşındaki sahibi, onun bir oğlu ve iki kızı ile 35 yaşındaki arkadaşı ve arkadaşının oğlu yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

