Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP tarafından rehin alınan 92 sivil kurtarıldı.
Teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun medya enformasyon sorumlusu Sani Uba, ordunun Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediğini duyurdu.
Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 92 sivil kurtarıldı.
Operasyonların gözetleme sistemleri sayesinde gerçekleştirildiğini aktaran Uba, "Kurtarılanlar 52 erkek, 33 kadın ve 7 çocuktan oluşuyor" ifadesini kullandı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
