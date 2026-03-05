NATO'dan Türkiye mesajı: Topraklarımızın her karışını savunacağız
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de düşürülen İran füzesine ilişkin yaptığı açıklamada 'NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 14:40
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 14:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de düşürülen İran füzesine ilişkin, "Bunu açıkça kınıyoruz. Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır. Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO'nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli." dedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
